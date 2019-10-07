В лесу под Калугой пропал пожилой учёный, его нашли мёртвым

Местные журналисты сообщили, что научный сотрудник имел серьёзные проблемы с сердцем.

В Калужской области 3 октября 74-летний доктор наук Владимир Буравцев ушёл в лес за грибами и пропал без вести. Позже его нашли мёртвым, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональное управление МВД.

— Видимых следов насильственной смерти не обнаружено. Причина смерти устанавливается, — рассказали в полиции.

Как отмечает издание "Комсомольская правда — Калуга", у Буравцева было слабое сердце. Он был ведущим научным сотрудником лаборатории биофизики ультрадисперсных форм вещества в Институте химической физики имени Н. Н. Семёнова.

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