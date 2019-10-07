В Белгородской области насмерть сбили маму с двумя детьми на велосипеде

В Белгородской области автомобиль насмерть сбил трёх человек на велосипеде. Как сообщил источник Лайфа в правоохранительных органах, среди жертв двое детей и женщина.

По данным Лайфа, женщину с детьми сбил ВАЗ-2110. Предварительно установлено, что за рулем был А. Добренький.

В МВД РФ по Белгородской области пояснили, что автомобиль при этом зарегистрирован на другого человека.

Телеграм-канал "Белгород № 1" уточняет, что жертвами стали мама с двумя детьми. Водитель скрылся с места преступления.