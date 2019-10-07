Новак посоветовал забыть про нефть по $100 за баррель

Падение уровня её добычи в одном регионе компенсируется за счёт роста в других странах.

Глава Минэнерго России Александр Новак призвал всех забыть про нефть по цене 100 долларов за баррель. Справедливой он считает стоимость в два раза ниже.

— Все про $100 давно забыли. Мы живём, исходя из того, что в среднесрочной перспективе справедливые цены — $50, — сказал Новак в интервью Reuters.

Он напомнил, что бюджет России этого года сформирован, исходя из стоимости нефти в $43–45 за баррель. По мнению министра, потери в добыче нефти на Ближнем Востоке компенсируются ростом добычи в США и других странах.

Ранее Минфин предсказал последствия для России при падении цен на нефть до $10.