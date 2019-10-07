Хозяйка нашла тело "кремированного" мастифа на обочине дороги в Подмосковье

Собаку просто выкинули из машины из-за того, что она оказалась тяжелее, чем ожидалось.

Труп породистого пса, за кремацию которого хозяева заплатили пять тысяч рублей, обнаружили на обочине дороги у подмосковной деревни Петровское. Бывшая владелица испанского мастифа рассказала Лайфу, что она опознала своего любимца по клейму на ухе.

Собака стоимостью 25 тысяч рублей захворала в сентябре. Хозяйка нашла ветеринарную клинику через Интернет. Юлия заплатила за осмотр на дому 20 тысяч рублей в надежде, что ветврач сможет поставить её питомца на ноги. Однако вскоре женщине пришлось искать другого специалиста — сделанный укол не помог, и мастиф умер. Породистую собаку решено было кремировать, в клинике ей посоветовали Наталью Воронихину, которая якобы может это сделать.

Юлия заплатила ей пять тысяч рублей за кремацию собаки. Та увезла труп животного на автомобиле ВАЗ-2109 якобы на сжигание. Спустя несколько дней труп обнаружила на обочине заводчица и сообщила хозяйке. То, что обнаружен тот самый "кремированный" мастиф, говорило клеймо на ухе. Юлия обратилась в правоохранительные органы, в отношении Натальи Воронихиной проводится проверка.

Лайф обратился к последней за разъяснениями. Та подтвердила, что действительно была вынуждена выкинуть труп собаки. В своё оправдание она заявила, что ей заплатили за кремацию животного весом 70 килограммов, а оно оказалось тяжелее на 20 килограммов.

— Собака оказалась неподъёмной, 90 килограммов. Мне сообщили в крематории, что будет сумма уже другая, дозвониться до хозяйки я не смогла. Мне пришлось оставить её на дороге. Я уже пожалела сто раз, больше никогда ветеринаром работать не буду. Эту собаку невозможно было ни вытащить, ни втащить, — сетует Наталья Воронихина.

Ранее Лайф писал о живодёрке из Москвы, которая била собаку о дверь подъезда. Сегодня история получила счастливое продолжение — покалеченное животное приютила зоозащитница, которая уже водит питомца к ветеринарам и по салонам красоты для животных.