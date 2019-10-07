Задержан водитель, насмерть сбивший мать с двумя детьми в Белгородской области

В Белгородской области задержали водителя, который подозревается в наезде на трёх велосипедистов — мать с двумя детьми. После происшествия пострадавшие скончались, а злоумышленник скрылся на автомобиле ВАЗ 2110. Об этом сообщил Лайфу источник.

По неподтверждённой информации, задержанный — А. Добренький, 1989 года рождения. Машина, на которой мужчина сбил велосипедистов, зарегистрирована на другого человека.

Ранее сообщалось, что смертельное ДТП произошло сегодня в районе хутора Клиновый в Ровеньском районе. Жертвами стали женщина и двое несовершеннолетних 2007 и 2008 годов рождения.