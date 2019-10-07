Итальянские учёные расшифровали проклятия 1500-летней давности

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Фото © Attilio Mastrocinque

Артефакт обнаружили в руинах античного города Кесария на берегу Средиземного моря. На оригинал можно посмотреть в музее археологии в Милане.

Свинцовая табличка, которую обнаружили итальянские археологи в Израиле в середине прошлого века, 15 веков пролежала в земле, а последние 70 лет её не могли расшифровать. Наконец это удалось команде профессора Аттилио Мастрочинке из университета итальянской Вероны.

Журнал Live Science сообщает, что на табличке были написаны "проклятия танцовщицы". В расшифровке помогала компьютерная программа Reflectance Transformation Imaging, которая анализировала и сопоставляла табличку с разных углов и при разном свете. В итоге удалось получить изображение, схожее с неповреждённым оригиналом.

В тексте на греческом языке призываются многочисленные демоны на голову танцовщице Манне, которая работала в местном театре. Учёные предположили, что проклятия могли написать соперники или соперницы Манны в борьбе за какую-либо награду.

Свяжите ноги вместе, препятствуйте танцу Манны. Закройте ей глаза, свяжите руки и ноги, которые должны быть расслаблены, когда Манна будет танцевать в театре... Она должна двигаться медленно и потерять равновесие, — взывает автор таблички к нескольким богам.

<p>Театр в Кесарии. Фото © Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/billrice/5418432143/in/photolist-9fNT6R-c2j9dL-6KDWTu-bUJ9fv-6TzofU-cgqtK1-6TCrjW-6P3jxz-7aJtjX-8eoaXj-8eoaW9-6TChmG-buYoBq-6Tzc8E-bHT76i-5aaaXd-HWkQjF-buYocw-6TyoYx-nznF41-8ejU9M-bHTbop-6Tytkx-7wcdhy-5aa5zC-6To4uj-6a69tM-6KE7RC-6P3ugz-6TmrHY-p8NPqh-7wbPRy-7w8sji-7wceLj-cs69N7-6Tyjvk-HMC3GW-q5qFJB-bHTjb4-bHTokT-aVXw2R-q5qQht-6TCiuE-bHTiLg-7w8GRr-7wbxsC-nRzhnH-pNbRDt-7wbCg1-q5ru6V" target="_blank">Bill Rice</a></p>

Лидер группы исследователей считает, что подобные артефакты доказывают слабое влияние христианства на жителей Восточной Римской Империи (Византии). Несмотря на то что религия стала государственной, граждане не оставили оккультизм, веру в магические искусства.

Ранее Лайф рассказывал, что на территории Израиля нашли древнеримский военный лагерь и несколько сотен артефактов. Его раскапывают поэтапно уже много лет. Среди находок — горшок с кремированными останками легионера VI легиона.

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