Итальянские учёные расшифровали проклятия 1500-летней давности

Артефакт обнаружили в руинах античного города Кесария на берегу Средиземного моря. На оригинал можно посмотреть в музее археологии в Милане.

Свинцовая табличка, которую обнаружили итальянские археологи в Израиле в середине прошлого века, 15 веков пролежала в земле, а последние 70 лет её не могли расшифровать. Наконец это удалось команде профессора Аттилио Мастрочинке из университета итальянской Вероны.

Журнал Live Science сообщает, что на табличке были написаны "проклятия танцовщицы". В расшифровке помогала компьютерная программа Reflectance Transformation Imaging, которая анализировала и сопоставляла табличку с разных углов и при разном свете. В итоге удалось получить изображение, схожее с неповреждённым оригиналом.

В тексте на греческом языке призываются многочисленные демоны на голову танцовщице Манне, которая работала в местном театре. Учёные предположили, что проклятия могли написать соперники или соперницы Манны в борьбе за какую-либо награду.

— Свяжите ноги вместе, препятствуйте танцу Манны. Закройте ей глаза, свяжите руки и ноги, которые должны быть расслаблены, когда Манна будет танцевать в театре... Она должна двигаться медленно и потерять равновесие, — взывает автор таблички к нескольким богам.

Лидер группы исследователей считает, что подобные артефакты доказывают слабое влияние христианства на жителей Восточной Римской Империи (Византии). Несмотря на то что религия стала государственной, граждане не оставили оккультизм, веру в магические искусства.

Ранее Лайф рассказывал, что на территории Израиля нашли древнеримский военный лагерь и несколько сотен артефактов. Его раскапывают поэтапно уже много лет. Среди находок — горшок с кремированными останками легионера VI легиона.