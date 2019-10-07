Блогер-миллионник получил сильные ожоги после укуса медузы на Бали

Друг молодого человека беспокоится, что его многочисленные раны могут начать гноиться.

Певец и блогер с более чем трёхмиллионной аудиторией в "Инстаграме" Subo пострадал от укуса медузы на Бали. Друзья молодого человека разместили видео в его аккаунте, в котором рассказали, что Subo находится практически в бессознательном состоянии.

На видео блогер неподвижно лежит в постели, а его левая рука покрыта ярко- багровыми кровяными пятнами и полосами.

— Сегодня плаваем, и Субо в криках подбегает. Медуза ужалила. Уже приезжали врачи, но перематывать не стали. Может начать гноиться всё это, — опасается друг молодого человека.

Ранее Лайф сообщал, что популярный блогер устроил шумный заезд по Самаре и разозлил местных жителей.