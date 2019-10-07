Пешеход-нарушитель "перевернул" сбившую его "ниву" — видео

Мужчина рассчитывал перебежать дорогу на красный свет, но водитель внедорожника тоже очень торопился.

Серьёзная авария с опрокидыванием "Нивы" и пострадавшим пешеходом попала на видео в Санкт-Петербурге. Видеорегистратор снял, как явно немолодой пешеход решил с доступной ему скоростью перебежать на красный свет проезжую часть на Арсенальной набережной у Финляндского вокзала. Один из водителей снизил скорость, чтобы пропустить человека. Но в этот момент из правого ряда на высокой скорости вылетела "Нива"

Внедорожник ударил пешехода по касательной, из-за чего тот упал. Он не смог самостоятельно подняться. Ему потребовалась госпитализация. А вот "нива" после удара зацепила ограждение и перевернулась, попутно врезавшись в рекламный стенд.

По словам очевидцев аварии, вина пешехода несомненна. Однако и водитель "нивы", похоже, нарушал правила дорожного движения. В частности, на данном участке дороги разрешённая скорость до 40 км/ч, в то время как внедорожник передвигался очень быстро. Кроме того, из правого ряда разрешено движение только направо, но, судя по набранной скорости, водитель "нивы", похоже, даже не думал поворачивать.

— Лихач-шахматист на "ниве" меня всё поджимал на Свердловской набережной, чтобы я его пропустил, а через пару минут, когда я доехал до Финбана, увидел его убравшимся в рекламный баннер и сбитого человека, — написал в соцсети очевидец Владислав Анисимов.

Напомним, ранее стало известно о трагедии в Белгородской области, где легковушка сбила насмерть женщину и двоих детей. Лайф публиковал фото и видео с места ДТП.