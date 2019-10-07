Охранник и парикмахерша устроили схватку из-за парковки: Мат, угрозы, газ

Итог встречи: первый получил ожоги конъюнктивы и роговицы, а вторая — разбитую голову.

Парикмахерша из Казани Алия Акчурина рассказала о нападении охранника агентства "Татмедиа". По словам девушки, мужчина накинулся на неё с кулаками за парковку на прилегающей к издательству территории.

— К моей машине подбежал охранник "Татмедиа" и начал не просто стучать, а яростно бить в окна, крича, чтобы я убрала машину! Я вышла, сказала, что мне нужно пару минут и я уеду, не планирую тут долго стоять. Это его явно не устроило — сквозь трёхэтажный мат, угрозы и оскорбления в мой адрес он настойчиво требовал от меня исполнения его приказаний. Настойчиво — это быкуя и наступая на меня прямо лицом в лицо. Ещё бы чуток — и мы бы носами тёрлись, — написала Алия в "Инстаграме".

По версии девушки, в итоге она достала газовый баллончик и пригрозила брызнуть охраннику в лицо, но тот толкнул её ещё сильнее. В ответ она применила перцовый баллончик, что привело мужчину в ещё большую ярость — он оторвал дворник от машины девушки и запустил им ей в голову. Схватку остановило появление бывшего мужа Алии с дочкой. Девочку ужаснул вид мамы с разбитой головой.

Паблик "Регион-116 | Казань выяснил версии 58-летнего сотрудника ЧОП "Скиф" Мельникова, который вступил в борьбу с нарушительницей правил парковки. Мужчина говорит, что настоятельно просил Алию покинуть территорию, на которой установлен знак "Стоянка запрещена". Он утверждает, что начал обороняться только после распыления перцового баллончика ему в лицо.

Между тем руководство "Татмедиа" принесло извинения за инцидент и пообещало, что в произошедшем разберётся полиция. В агентстве уточнили, что после встречи с автоледи чоповец получил ожоги конъюнктивы и роговицы.

Не менее эпичная схватка произошла в городе Канске Красноярского края. Там молодёжь устроила драку с полицией, чтобы отбить "ничью" машину.