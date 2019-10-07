Шойгу провёл телефонный разговор с главой Пентагона

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры со своим американским коллегой Марком Эспером. Информацию сообщает российское оборонное ведомство.
— 7 октября по инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с министром обороны США Марком Эспером, — отметили в Минобороны, не приводя детали разговора.
Недавно Шойгу ответил Эсперу, предложившему России вести себя "как нормальная страна", что "мы, наверное, всё-таки побудем пока ненормальными".
Также стоит отметить, что телефонный разговор состоялся сегодня на фоне громкого заявления президента США Дональда Трампа о том, что США пора выходить из "нелепых бесконечных войн" в Сирии.
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