Шойгу провёл телефонный разговор с главой Пентагона

Причём состоялся он по инициативе американской стороны. Содержание переговоров не раскрывается.

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры со своим американским коллегой Марком Эспером. Информацию сообщает российское оборонное ведомство.

— 7 октября по инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с министром обороны США Марком Эспером, — отметили в Минобороны, не приводя детали разговора.

Недавно Шойгу ответил Эсперу, предложившему России вести себя "как нормальная страна", что "мы, наверное, всё-таки побудем пока ненормальными".

Также стоит отметить, что телефонный разговор состоялся сегодня на фоне громкого заявления президента США Дональда Трампа о том, что США пора выходить из "нелепых бесконечных войн" в Сирии.