Супруга американского дипломата убила в ДТП британца и скрылась на родине

Женщина сначала сотрудничала со следствием, а потом узнала, что британская полиция просит снять иммунитет с неё, и сбежала.

PICTURED, NAMED AND SHAMED: ANNE SACOOLAS the American diplomat's wife who has fled the UK claiming immunity after... https://t.co/I0lanpq1lD — Julia Charnley (@JuliaCharnley) October 7, 2019

19-летний британец Гарри Данн скончался в ДТП, которое устроила жена американского дипломата. По совету властей США женщина уехала на родину. Подробности инцидента сообщает Sky News.

Авария произошла на выезде из авиабазы Кроутон, графство Нортгемптоншир, которую местные журналисты окрестили американской шпионской базой. Женщина на машине поехала по привычной для себя полосе, но это встречная в Великобритании. Там она сбила Данна, двигавшегося на мотоцикле. Задержать её не смогли — у неё дипломатический иммунитет. Вскоре женщина уехала из королевства на родину.

Дело стало настолько громким, что его прокомментировал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он заявил, что у женщины стоит забрать дипломатический иммунитет, и пообещал обратиться в Белый дом в качестве крайней меры.

— Не думаю, что было правильно использовать принцип дипломатического иммунитета в таких целях. Этот вопрос мы поставим сегодня перед американским послом в Соединённом Королевстве. Надеюсь, что нам удастся быстро его решить. Если же этого не получится, то я лично поставлю тот же вопрос перед Белым домом, — цитирует политика телеканал.

Помощник Джонсона добавил, что по поводу этой ситуации министр иностранных дел королевства Доминик Рааб поговорит с главой Госдепа США Майком Помпео.

В прошлом году Лайф рассказывал, как американского дипломата, сбившего мотоциклиста насмерть, выпустили из Пакистана. А несколько лет назад сотрудник Посольства РФ в Румынии сбил студентку на пешеходном переходе в Румынии, девушка попала в реанимацию.