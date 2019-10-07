Ким Кардашьян покрестила своих детей в Армении

Американская звезда приехала в Ереван для участия во Всемирном конгрессе информационных технологий (WCIT-2019).

Звезда реалити-шоу, модель и блогер Ким Кардашьян покрестила своих детей Сэйнта, Чикаго и Псалма в Эчмиадзинском монастыре — духовном центре Армянской апостольской церкви. Об этом изданию "Арменпресс" сообщил глава информационной службы Первопрестольного Святого Эчмиадзина иерей Ваграм Меликян.

— Никаких особых церемоний не было. Как и все другие семьи, они заранее зарегистрировались и в назначенное время пришли и приняли крещение, — отметил он.

Отмечается, что при крещении младшему сыну звезды Псалму дали имя Вардан, Чикаго — Ашхен, а Сэйнт — Григор. Крёстным отцом детей Кардашьян-Уэст стал один из дьяконов Эчмиадзина.

Напомним, Ким Кардашьян приехала в Армению, чтобы принять участие во Всемирном конгрессе информационных технологий (WCIT-2019), который впервые пройдёт в Ереване с 6 по 9 октября. Модель имеет армянские корни со стороны отца. В 2015 году Ким Кардашьян уже прилетала в Армению на съёмки реалити-шоу о её семье. Вместе с ней также приезжали её супруг Канье Уэст и их дочь.