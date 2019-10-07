В Курске две пассажирки маршрутки погибли в ДТП

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Маршрутное такси "Газель" столкнулось с грузовиком "Фрейтлайнер" и внедорожником "Гелендваген".

Два человека погибли при столкновении маршрутного такси с грузовиком и внедорожником в Курске, сообщили Лайфу источники в экстренных службах.

<p>Фото © LIFE</p>

Обе жертвы — девушки, которые сидели на передних сиденьях маршрутки. Кроме того, пострадало не менее восьми человек.

Инцидент произошёл на Магистральном проезде. Маршрутное такси "Газель" столкнулось с грузовиком "Фрейтлайнер" и внедорожником "Гелендваген". В МЧС РФ рассказали, что в ликвидации последствий происшествия было задействовано 18 человек и пять единиц техники.

Ранее Лайф показал видео с места смертельного ДТП под Белгородом.

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