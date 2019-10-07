В Башкирии двух мужчин избили сначала в ночном клубе, а затем в травмпункте

По предварительной информации, нападавшими могли быть сотрудники правоохранительных органов.

Двух мужчин избили сначала в ночном клубе Стерлитамака, а затем — в травмпункте, сообщает ГТРК "Башкортостан".

Инцидент произошёл в ночь на 6 октября. Пострадавшие получили травмы во время перепалки в ночном клубе "Большой", после чего их доставили в медучреждение.

Группа мужчин из семи-восьми человек ворвалась в здание травмпункта и избила пациентов. Санитарки попытались остановить злоумышленников, но это не удалось. Нападавшие сломали дверь и продолжили избиение оппонентов из клуба.

По предварительным данным, нападавшими могли быть сотрудники правоохранительных органов. Региональное управление МВД РФ начало служебную проверку в связи с происшествием.

Ранее Лайф показал видео жестокого избиения в супермаркете "Дикси". Сотрудница магазина, заподозрив посетительницу в краже, таскала её за волосы, пинала и била по лицу.