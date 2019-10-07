Дональд Трамп пригрозил Турции уничтожить её экономику, если та "перейдёт черту"

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Дональд Трамп. Фото © Flickr / Office of Public Affairs

Ранее Анкара анонсировала спецоперацию в приграничных районах против сил самообороны сирийских курдов.

Американский лидер Дональд Трамп пригрозил Турции, что уничтожит её экономику, если Анкара "перейдёт черту". В своём твиттере он заявил, что саму эту черту определяет его "великая и бесподобная мудрость".

Если Турция сделает что-то, что я по своей великой и непревзойдённой мудрости посчитаю недопустимым, я полностью уничтожу экономику Турции (я делал раньше!). Они должны вместе с Европой и другими следить за задержанными бойцами ИГИЛ* и их семьями, — высказался Трамп.

По мнению американского президента, именно военные США полностью ликвидировали ИГИЛ.

Ранее Лайф сообщал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна начнёт операцию в Сирии в ближайшие дни. А сегодня турецкие СМИ сообщили о том, что к границам стянута большая группировка войск. Штаты не поддержали союзников по НАТО в этой операции.

В прошлом месяце Эрдоган выступил на Генассамблее ООН, где раскритиковал США за поддержку коалиции SDF, куда, по его словам, входит ряд террористических организаций, связанных с курдскими формированиями.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.

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