Минэкономразвития предложило увеличить налоги на малый бизнес на 4,9%

Минэкономразвития предлагает со следующего года увеличить на 4,9% налоги на малый бизнес. Это следует из данных проекта документа, который опубликован на официальном портале.

Из проекта следует, что Минэкономразвития планирует повысить коэффициенты-дефляторы для НДФЛ с 1,729 до 1,813; для ЕНВД — с 1,915 до 2,009; для патентов — с 1,518 до 1,592; для торгового сбора — с 1,317 до 1,382.

Минэкономразвития ежегодно повышает налоги и сборы с учётом изменения потребительских цен. Годом ранее рост этих налогов составил лишь 2,5%.

Ранее Лайф сообщал, что Минфин предложил взимать налоги с богатых иначе.