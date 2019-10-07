Друг Деми Мур раскрыл, кто её изнасиловал в детстве

Друг актрисы Деми Мур Джордж Джерманайдс раскрыл имя насильника, который надругался над ней, когда Мур было всего 15 лет. По словам мужчины, на юную девушку набросился владелец популярного ночного клуба в Лос-Анджелесе Бейзил Думас. Слова Джерманайдс приводит газета The Sun.
— Его настоящее имя — Бэйзил, а его прозвище — Вэл. Он в некотором смысле был моим молчаливым партнёром с 1974 года. У него было много денег, — цитирует издание слова Джерманайдса.
Он заявил, что вместе с Бейзилом владел рестораном "Мирабель", где насильник познакомился с матерью будущей актрисы Вирджинией Кинг. Бэйзил подкараулил девочку у школы и ворвался в её дом с помощью ключа.
Ранее ходили слухи, что мать Деми Мур согласовала последствия с насильником и якобы свела его с дочерью за 500 долларов. Сама артистка в это не верит.
В других своих мемуарах она рассказывала, что во время отношений с Эштоном Кутчером у них был групповой секс с "гостями". Сам он отказался комментировать истории из прошлого из-за своей новой семьи.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram