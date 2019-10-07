Скончался один из основателей группы Lynyrd Skynyrd

В 1964 году Ларри Янструм вместе с Гэри Россингтоном, Бобом Бёрнсом и Ронни Ван Зантом создал легендарный музыкальный коллектив.

Один из основателей знаменитой американской рок-группы Lynyrd Skynyrd — Ларри Янструм — скончался в возрасте 70 лет, сообщается в фейсбуке коллектива 38 Special, в котором он также принимал участие.

— Он действительно был единственным в своём роде приятным компаньоном и замечательным другом для всех, кто смотрел на жизнь с юмором, — написали коллеги музыканта.

Они отметили, что Янструм всегда поддерживал их, был добряком с большим сердцем для всех людей, которые встречались ему на пути.

Причина смерти артиста не сообщается.

Ларри Янструм родился в 1949 году в Питтсбурге, штат Пенсильвания. В 1964 году вместе с Гэри Россингтоном, Бобом Бёрнсом и Ронни Ван Зантом основал группу Lynyrd Skynyrd, а через семь лет покинул коллектив и ушёл в 38 Special. Играл там до 2014 года, пока не получил травму руки.