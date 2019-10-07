Турция нанесла авиаудар по базе курдов в Сирии

ВВС Турции атаковали штаб курдских формирований, которые входят в коалицию "Силы демократической Сирии", в городе Эль-Маликия на северо-востоке провинции Эль-Хасека в САР. Об этом информирует Al Mayadeen.

По информации телеканала, удары наносились по району Телль-Тавиль. Данных о жертвах и раненых среди курдских бойцов пока не поступало.

Ранее Лайф сообщал, что президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что страна начнёт операцию в САР в ближайшие дни. Сегодня турецкие СМИ сообщили, что к границам стянута группировка войск. Штаты не поддержали союзника по НАТО в данной операции.