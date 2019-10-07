Экс-депутата Рады Пашинского арестовали на два месяца

Бывшего депутата Верховной рады Сергея Пашинского арестовали до 4 декабря по делу о нанесении тяжких телесных повреждений.
— Суд постановил ходатайство прокуратуры удовлетворить — Пашинского оставляют под стражей до 4 декабря 2019 года без возможности внесения залога, — пишет "Страна".
По словам адвоката бывшего депутата Андрея Федура, он намерен подать апелляцию. Юрист считает, что жизни Пашинского угрожает опасность.
Отмечается, что такую меру пресечения для людей уровня Пашинского назначают впервые при президенте Украины Владимире Зеленском.
Вечером 31 декабря 2016 года Пашинский вступил в конфликт с жителем Киевской области Вячеславом Химикусом. Депутат выстрелил в мужчину за то, что он якобы оскорбил жену политика. В результате Химикус получил травмы в виде огнестрельного осколочного перелома бедренной кости левой ноги.
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