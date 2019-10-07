Первый комитет ГА ООН приостановил работу из-за невыдачи виз делегатам из России

Изначально планировалось, что пленарное заседание комитета состоится в 15:00 (22:00 по московскому времени) понедельника.

Первый комитет Генассамблеи ООН, который занимается вопросами разоружения и международной безопасности, приостановил свою работу до 10:00 (17:00 мск) вторника из-за проблем с выдачей виз делегатам из России и других стран, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в российской делегации.

— Работа Первого комитета приостановлена <...> в связи с проблемой вокруг невыдачи виз представителям ряда делегаций, в том числе российской, — приводит агентство слова собеседника.

Изначально планировалось, что пленарное заседание комитета состоится в 15:00 (22:00 мск) понедельника. Но в последний момент на табло появилось сообщение о том, что заседание отменено.

В четверг первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский рассказал, что части российских делегатов, которые намеревались принять участие в работе Первого комитета Генассамблеи ООН, не выдали американские визы. Он предложил перевести работу Первого комитета ГА ООН в формат неформальных консультаций, пока не решится этот вопрос.

Дипломат на фоне визовой политики США также предложил перенести сессии из Нью-Йорка в Женеву или Вену.