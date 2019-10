Пар от электронных сигарет привёл к раку лёгких у мышей

У 23 животных из 40 учёные обнаружили гиперплазию — избыточный рост количества клеток.

Пар от электронных сигарет привёл к раку лёгких у 23% лабораторных мышей в течение года, свидетельствуют данные американских учёных, опубликованные в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences .

Кроме того, у 58% мышей было обнаружено изменение в структуре клеток, характерное для онкозаболеваний.

По словам производителей электронных сигарет, их продукция намного безопаснее обычного табака. Однако специалисты не смогли подтвердить данный факт, поскольку исследований в этой области недостаточно. Поэтому учёные Школы медицины Нью-Йоркского университета (США) решили проверить влияние пара на здоровье, проведя исследование на лабораторных мышах.

Для формирования рака человеку нужно курить больше 20 лет, поэтому учёные провели исследование на мышах в течение аналогичного периода, делая скидку на то, что эти животные живут меньше.

Подопытных разбили на три группы. Первая группа находилась в атмосфере никотиновых паров от электронных сигарет 54 недели. Мыши из второй группы были практически в таких же условиях, но без никотина в вейпах. Лабораторные животные из третьей группы дышали обычным воздухом.

Результаты показали, что у девяти их 40 мышей первой группы появился рак лёгких, а у 23 мышей из 40 учёные обнаружили гиперплазию — избыточный рост количества клеток.

Тем временем в России задумываются о введении запрета на вейпы.