Путина поздравили надписью в небе Лос-Анджелеса — видео

День рождения президента России Владимира Путина — событие, о котором знают не только россияне и их ближайшие соседи — даже за океаном в небе над Лос-Анджелесом появилось написанное самолётом поздравление российскому лидеру с наступившим днём рождения.

Один из очевидцев опубликовал видео, на котором видно, как небольшой самолёт методично, штрих за штрихом, выводит в небе хештег #VVP67, весьма недвусмысленно намекающий лишь на одно возможное событие.

Фотографии и видео распространились по соцсетям, став достоянием общественности, однако абсолютное большинство пользователей Сети задаются в основном двумя вопросами: сперва узнают, кому это адресовано, а затем пытаются выяснить, кто за этим стоит, ведь надписи в небе — штука недешёвая.

Ранее Лайф сообщал, что в "Инстаграме" в день рождения президента появилась игра "Путин Go".