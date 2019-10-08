Apple выпустила новую версию macOS Catalina

Она предоставит пользователям доступ к сервису Apple Arcade, где представлены новые компьютерные игры.

Американская корпорация Apple выпустила новую версию операционной системы macOS Catalina для персональных компьютеров и серверов, сообщается на сайте компании.

Система предоставит пользователям доступ к сервису Apple Arcade, где представлены новые компьютерные игры. Также Catalina содержит обновлённые версии сервисов Apple Music, Apple Podcast и Apple TV.

Благодаря новой функции Sidecar пользователи смогут подключать к компьютеру iPad и использовать его как дополнительный экран или графический планшет, данные которого будут отражаться в компьютере.

Функция Voice Control даст возможность управления голосом, Mac Catalyst облегчает возможности создания новых приложений независимыми разработчиками, а функция Screen Time впервые позволит пользователям видеть, сколько времени они тратят на использование приложений и посещение сайтов.

Ранее Apple выпустила финальную версию iPadOS.