В Германии мужчина выкинул водителя, угнал его грузовик и разбил им 8 машин

Улицы небольшого немецкого городка Лимбург-на-Лане сотряслись от крайне резонансного и массового не только по местным меркам ДТП с участием грузового автомобиля, в результате которого пострадало 16 человек. Об этом сообщает газета Niedersächsische Allgemeine.

По данным журналистов, мужчина, имя которого не называется, в районе 17:20 (18:20 мск) вытащил водителя из-за руля и угнал стоявший на светофоре в центре города тягач с прицепом, после чего разогнал многотонную машину и направил в колонну стоящих на перекрёстке автомобилей.

В результате аварии пострадало 16 человек, пять из них были направлены в медучреждения с лёгкими травмами, один человек в тяжёлом состоянии. Ранен и сам виновник аварии.

Отмечается, что сразу после столкновения очевидцы хотели помочь пострадавшему угонщику, однако, когда приблизились к кабине, он якобы попытался напасть на них. Также они услышали, как он говорил по-арабски, после чего его коллективно задержали.

Исходя из этого, местные СМИ назвали случившееся попыткой теракта, хотя представители полиции попросили воздержаться от поспешных выводов и не спекулировать на эту тему. Одновременно в городе проводится масштабная полицейская операция.