В США экстренно сел пассажирский самолёт

Во время полёта показатель давления в салоне поменялся, что привело к выбросу кислородных масок.

Самолёт авиакомпании United Airlines, на борту которого было 210 человек, прервал рейс и совершил экстренную посадку в аэропорту города Бангор, штат Мэн, из-за проблем с герметичностью салона. Об этом информирует CNN со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

По данным телеканала, самолёт выполнял рейс из Сан-Франциско в Амстердам. Во время полёта показатель давления в салоне поменялся, что привело к выбросу кислородных масок. Авиакомпания не уточняет, рекомендовал ли пассажирам экипаж воспользоваться ими.

На борту судна находилось 13 членов экипажа и 197 пассажиров. Приземление в Бангоре прошло благополучно. Информации о пострадавших нет.

United Airlines разместила пассажиров в Бангоре на ночь.