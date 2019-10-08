Около школы в Севастополе обезвредили снаряд времён Великой Отечественной войны

В Севастополе на территории, прилегающей к общеобразовательной школе № 42, местными жителями был обнаружен подозрительный предмет, похожий на боеприпас. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю.

По данным ведомства, на место прибыли сотрудники инженерно-технической группы ОМОНа, которые установили, что находка является артиллерийским снарядом 76-мм калибра, пролежавшим в земле не одно десятилетие.

Боеприпас времён ВОВ сильно поржавел, однако опасности для окружающих не представлял, поскольку в нём отсутствовал взрыватель. Сапёры передали снаряд прибывшим сотрудникам МЧС России для дальнейшего уничтожения.

Отмечается, что на время проведения операции по "разминированию" эвакуация школьников не потребовалась.