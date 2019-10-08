В МИД России обвинили Киев в украинизации из-за закона об образовании

Страна, где подавляется национально-языковая идентичность и нарушаются права человека, не станет прочной и стабильной, считают в министерстве.

В МИД России прокомментировали заявление украинского министра образования и науки Анны Новосад о переводе русскоязычных школ в стране на украинский язык с 2020 года.

В министерстве отметили, что государство, которое построено на подавлении национально-языковой идентичности и нарушении прав человека, никогда не станет прочным и стабильным.

— История учит, что такие действия к добру не приводят, — пояснили в МИД России.

Игнорируя критическое замечание Венецианской комиссии Совета Европы в отношении закона "Об образовании", Украина держит курс предыдущей власти на тотальную и насильственную украинизацию страны, отметили в МИД России.

Ранее украинский министр образования и науки Анна Новосад сообщила, что со следующего года все русскоязычные школы Украины перейдут на государственный язык обучения. Кроме того, с 2023 года планируется поменять язык обучения и в школах для нацменьшинств, разговаривающих на языках Евросоюза.