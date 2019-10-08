Британские ВМС сопроводили отряд Балтийского флота через Ла-Манш

Британский сторожевой корабль HMS Mersey сопроводил отряд из трёх кораблей ВМФ России, которые следовали вдоль берегов Соединённого Королевства, к проливу Ла-Манш. Об этом информирует пресс-служба ВМС Великобритании.

— HMS Mercey вышел навстречу [кораблю] "Ярослав Мудрый" и сопровождавшим его танкеру "Ельня" и буксиру "Виктор Конецкий" в субботу, когда три корабля вошли в зону интересов Соединённого Королевства, и следовал за ними, когда они продолжили путь через Па-де-Кале к Ла-Маншу. Британский корабль должен завершить свою миссию сегодня, когда российские корабли покинут воды Британии, — уточняется в сообщении.

Ранее пресс-служба Балтийского флота сообщила, что отряд из трёх кораблей, следующих в Индийский океан, завершил прохождение Ла-Манша. "Ярослав Мудрый", "Виктор Конецкий" и "Ельня" в декабре примут участие в российско-индийских учениях "Индра-2019".