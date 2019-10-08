Тормунд из "Игры престолов" будет делать шоу "Настоящий викинг"

На протяжении пяти недель участники проекта будут строить жильё, охотиться и выполнять различные задания.

По окончании сериала "Игра престолов" норвежский актёр Кристофер Хивью принял решение стать ведущим шоу о выживании "Настоящий викинг", сообщает Deadline.

Над проектом будут работать три продюсерские компании: Tindefilm во главе с Хивью, который сыграл в популярной телесаге одичалого Тормунда, и два британских центра (Wildflame и Zig Zag Productions).

Супруга актёра Грай Молвер станет соведущей шоу.

Для нас большая честь выводить "Настоящего викинга" на международный рынок. По нашим жилам течёт норвежская кровь, и мы будем рады поделиться наследием величественных предков со всем миром Грай Молвер

На протяжении пяти недель участники проекта в суровых условиях норвежских фьордов будут строить жильё, охотиться, добывать рыбу из-подо льда, ориентироваться в горах, совершать экспедиции, выполнять разнообразные задания и тренироваться перед битвами.