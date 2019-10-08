В центре Москвы появился "фонтан" из пожарного гидранта — видео

В центре Москвы на 1-й Брестской улице на дороге появился новый "фонтан" на том самом месте, где должен был находиться пожарный гидрант. Об этом сообщает пресс-служба Мосводоканала.

По имеющимся данным, после поступления в 20:22 вызова на пульт дежурного на место была отправлена бригада специалистов, которые обнаружили, что установленные на время реконструкции водопроводной сети ограждение гидранта и стендер были сбиты.

Несмотря на ЧП, водоснабжение домов на повреждённом участке осуществлялось по альтернативной схеме, отключать горожанам воду не пришлось. Утечка была ликвидирована спустя полчаса после поступления вызова.

Бьющий на высоту нескольких метров фонтан не принёс особой радости ни проезжавшим по улице водителям, ни пешеходам, да и погода в этот день была далека даже от прохладной, однако даже в таких условиях нашлись те, кто всё же смог порадоваться происходящему.