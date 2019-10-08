Глава МИД Украины обозначил три тактики по развитию ситуации в Донбассе

Он не исключил, что в случае неудачи в реализации минских договорённостей придётся обратиться к международному сообществу.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко назвал три сценария развития ситуации в Донбассе, одним из которых является отказ Киева от этой территории.

Первой тактикой он назвал сделать попытки договориться в рамках минских соглашений.

— Вторая тактика: тянуть бесконечно долго, пока будут убивать наших солдат и пока люди по ту сторону линии соприкосновения окончательно возненавидят нас, и никогда мы не сможем их вернуть, — сказал он в эфире программы "Свобода слова" на украинском телеканале ICTV.

Третьей возможной тактикой министр назвал отказ от "этой части Украины".

По словам Пристайко, президент Украины Владимир Зеленский вместе с его командой делают попытки продолжить то, что начали делать его предшественники в белорусской столице.

При этом глава МИД не исключил, что в случае неудачи в реализации минских договорённостей придётся обратиться к международному сообществу и просить о миссии по "поддержке мира на всей оккупированной территории".

Напомним, 1 октября Украина подписала "формулу Штайнмайера", согласно которой 7 октября Вооружённые силы Украины обязались вывести войска из районов Золотого и Петровского. Однако операция сорвалась из-за нарушения перемирия.