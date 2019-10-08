СМИ сообщили о задержании в Канаде 38 экоактивистов

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Полиция дала протестующим несколько часов для выражения своего мнения, после чего потребовала окончить акции.

Минимум 38 человек было задержано полицейскими в ходе протестных акций, проведённых представителями различных экологических организаций в разных городах Канады. Об этом информирует телеканал CTV.

В Торонто было задержано 20 человек, а в Галифаксе — 18 участников протеста. О задержаниях в других городах данных не поступало. Полиция дала протестующим несколько часов для выражения своего мнения, после чего потребовала окончить акции. Тех, кто не стал исполнять требования правоохранителей, задержали. В целом по стране в протестах принимало участие более ста человек.

В понедельник экоактивисты выбрали своими целями несколько крупных автомобильных мостов в Ванкувере, Галифаксе, Торонто, Эдмонтоне и ещё нескольких городах. Из-за их действий движение было перекрыто в утренние часы пик, что спровоцировало крупные заторы в этих городах.

Организаторы требовали от властей подготовить программы, которые свели бы к нулю выбросы СО2 в атмосферу, а также закрыть работающие на угле электростанции.

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