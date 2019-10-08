Ещё один комитет ГА ООН приостановил работу из-за невыдачи виз россиянам

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Вид на Манхэттен и штаб-квартиру ООН с острова Лонг-Айленд. Фото © Валерий Шарифулин/ТАСС

Шестой комитет ГА ООН, который занимается правовыми вопросами, приостановил свою работу из-за проблем с выдачей американских виз ряду делегатов из РФ, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заместителя постпреда России при ООН Геннадия Кузьмина.

Известно, что этот комитет заявил о таком решении сразу после такого же поступка первого комитета ГА ООН.

В четверг, 3 октября, стало известно о том, что части российских делегатов, которые должны были принять участие в работе Первого комитета Генассамблеи ООН, не выдали американские визы.

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