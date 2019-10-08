США рассматривают возможность выхода из Договора по открытому небу

Участники этого договора могут совершать облёты территорий друг друга для контроля военной деятельности.

Соединённые Штаты размышляют о выходе из Договора по открытому небу, заявил председатель Комитета палаты представителей США по международным делам Элиот Энгель.

Конгрессмен направил советнику американского лидера по нацбезопасности Роберту О'Брайену письмо, в котором выразил обеспокоенность в связи с "сообщениями, что администрация Трампа рассматривает выход из Договора по открытому небу". Он призвал Белый дом воздержаться от такого "опрометчивого действия".

Энгель не уточнил, о каких сообщениях идёт речь. Он отметил при этом, что договор "позволяет США, союзникам и партнёрам в Европе следить за военными перемещениями в РФ".

Конгрессмен считает, что выход из этого договора приведёт к расколу в НАТО.

Насколько мне известно, администрация ещё не проводила значительных консультаций с нашими партнёрами и союзниками по данному вопросу Элиот Энгель

Договор по открытому небу подписали представители 23 государств — членов ОБСЕ в Хельсинки 24 марта 1992 года. Россия ратифицировала данный договор в мае 2001 года. Его участники могут совершать облёты территорий друг друга для контроля военной деятельности.