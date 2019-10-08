В Эквадоре захвачено три нефтяных месторождения

В Эквадоре вынужденно приостановили работу три нефтяных месторождения. Об этом сообщает Министерство энергетики и невозобновляемых ресурсов страны.

ЧП произошло в провинциях Орельяна и Сукумбиос в регионе Амазонки. Компания Petroamazonas EP предприняла такие действия из-за того, что злоумышленники захватили предприятия.

Сообщения о том, что месторождения контролируются "чужаками", размещены в твиттере энергетического ведомства страны. Там также заявили о просьбе усилить охрану других месторождений.

Подробности инцидента пока не приводятся.