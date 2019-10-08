Джим Керри показал карикатуру на Трампа и Зеленского

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Фото © Twitter / Jim Carrey

Актёр также сопроводил изображение подписью: "Отец-мошенник сделал президенту Украины "предложение, от которого невозможно отказаться".

Американский актёр Джим Керри поделился в своём твиттере карикатурой на президента США Дональда Трампа и лидера Украины Владимира Зеленского.

На рисунке Трамп обращается к Зеленскому, цитируя главного героя фильма "Крёстный отец", намекая на то, что украинскому президенту однажды может понадобиться услуга.

Но до тех пор прими этот дар в виде военной помощи в день свадьбы моей дочери, — гласит надпись.

Актёр также сопроводил изображение подписью: "Отец-мошенник сделал Зеленскому "предложение, от которого невозможно отказаться".

Напомним, Белый дом опубликовал запись телефонного разговора Трампа и Зеленского, в котором президент США якобы пообещал помощь Украине в обмен на разбирательства по поводу дела Джо Байдена и его сына, их бизнес-интересов в Незалежной.

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