В США хотят выгнать Турцию из НАТО и ввести санкции из-за вторжения в Сирию

Экс-кандидат в президенты США и бывший главный критик нынешнего главы государства, сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм пригрозил Турции введением санкций, если та начнёт военную операцию в Сирии.

— Мы представим законопроект по санкциям против Турции, если они вторгнутся в Сирию, и призовём к приостановке участия в НАТО в случае атаки на курдские силы, — написал Грэм в "Твиттере".

При этом один из самых авторитетных республиканцев отметил, что уже заручился поддержкой противоборствующего лагеря, в частности сенатора Криса Ван Холлена, с чьим мнением также считаются американские политики, но только в демократической партии.

Также Грэм добавил, что решение Трампа о неучастии США в турецкой военной операции на севере Сирии было не самым дальновидным, а сама операция представляет скорее "кошмар для региона", чем наоборот.

Самое большое опасение Грэма, как и многих американских экспертов по Ближнему Востоку, заключается в том, что турецкие войска, войдя на север Сирии, будут вести борьбу не с террористами, а с курдскими формированиями, которые ранее активно поддерживали США в регионе, но сами противостоять войскам Турции не могут.

По его словам, "выйдя" из конфликта, Вашингтон, во-первых, даёт сигнал своим союзникам о том, что США ненадёжный партнёр и может оставить их в любой момент, придавая тем самым сил боевикам и уступая своё влияние на мировой арене другим странам.

Во-вторых, это провоцирует возрождение террористической активности, поскольку после турецкого нападения курды, скорее всего, разочаруются в своём заокеанском друге и перейдут на другую сторону баррикад.