Назван самый "продуктивный" серийный убийца в США

79-летний Сэмюэл Литтл признался в совершении 93 убийств в период с 1970 по 2005 год.

Федеральное бюро расследований (ФБР) назвало серийного убийцу, сознавшегося в 93 преступлениях, "самым продуктивным" в истории США, пишет газета New York Post со ссылкой на заявление ФБР.

79-летний Сэмюэл Литтл признался в совершении 93 убийств с 1970 по 2005 год. Большинство его жертв были женщинами. ФБР подтвердило причастность мужчины к 50 убийствам, однако аналитики ведомства считают, что и его признания в остальных 43 убийствах "заслуживают доверия".

По информации издания, Литтл был осуждён за три убийства в 2014 году и приговорён к пожизненному заключению. Три его жертвы, все женщины, скончались от избиений и удушения.

По словам криминалистки ФБР Кристи Палаццоло, несмотря на то что Литтл уже находится в тюрьме за совершение трёх убийств, важно добиться справедливости для каждой жертвы.

Тем временем в Южной Корее нашли серийного маньяка, убившего десять женщин 30 лет назад.