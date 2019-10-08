Искусственные дорожные неровности продлят работу подвески автомобиля на 40% при условии соблюдения правил дорожного движения.

В России могут появиться "умные лежачие полицейские" с системой фото- и видеофиксации, которые определяют сами, нужно ли поднимать барьер, сообщил ТАСС представитель НТИ "Автонет" Ярослав Федосеев.

Отмечается, что проект может быть реализован уже к 2021 году, его стоимость составляет около восьми миллионов рублей.

— Соответствующий проект сейчас проходит экспертное обсуждение в рабочей группе НТИ "Автонет", — сказал Федосеев.

По его словам, если разработку одобрят, то пилотные регионы начнут её внедрение уже в следующем году. Если они пройдут испытания, то первые умные "лежачие полицейские" появятся в 2021 году.

Ожидается, что искусственные дорожные неровности продлят работу подвески автомобиля на 40% при условии соблюдения правил дорожного движения. Также они будут способствовать снижению вредных выбросов благодаря отсутствию необходимости разгоняться и тормозить при преодолении "лежачего полицейского".

Препятствующий барьер будет подключаться к динамическому электропроводу, в него также встроят систему фото/видеофиксации, определяющей скорость автомобиля. В зависимости от соблюдения скоростного режима барьер опускается или поднимается.

Ранее сообщалось, что в России платные дороги могут стать бесплатными для электромобилей.