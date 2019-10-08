В МЧС рассказали, как уберечь дачу от пожара зимой

Из домика лучше вывезти все газовые баллоны, так как при возгорании они могут взорваться и усугубить ситуацию.

При подготовке дачного дома к зиме необходимо полностью обесточить здание, так как к пожару может вести скачок электроэнергии. Такие советы дали в МЧС России в преддверии холодного времени года.

В доме необходимо выключить счётчик, выкрутить предохранители и проверить, чтобы на расстоянии не менее полуметра отсутствовали легковоспламеняющиеся предметы.

По возможности из дачного домика лучше вывезти все газовые баллоны, так как при пожаре они могут взорваться и усугубить ситуацию. Если возможности вывезти нет, надо разместить их в таком месте, где огонь их не достанет, и проверить вентили.

Если на даче проведён газ, то его надо перекрыть не только в месте подачи к приборам, но и на входе.

В МЧС также отметили, что навести порядок надо и на самом дачном участке. Для этого рекомендуется очистить участок от всего, что могло бы поспособствовать возгоранию. В ведомстве посоветовали удалить сухие ветки и мусор, разобрать лёгкие летние парники.

Траву и листья можно сжигать исключительно в металлических ёмкостях с крышкой, напомнили спасатели. Рядом при этом необходимо держать бочку с водой.