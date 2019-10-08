На Южную Корею может обрушиться супертайфун "Хагибис"

Если стихия достигнет Корейского полуострова, она станет восьмой по счёту в 2019 году.

Власти Южной Кореи готовятся к новому тайфуну "Хагибис", который может обрушиться на республику 10 октября. Как сообщает национальная метеорологическая администрация, сейчас тайфун находится в 550 километрах к востоку от острова Гуам в Тихом океане, продвигаясь на запад со скоростью 27 км/ч.

Давление в центре тайфуна — 915 гектопаскалей, скорость ветра достигает 37 м/с. К четвергу она может увеличиться до 50 м/с.

Несмотря на то что пока тайфун движется на остров Кюсю в Японии, он может изменить направление и двинуться в сторону Корейского полуострова. В любом случае огромный атмосферный фронт повлияет на южную часть Кореи в период с 10 по 12 октября, уверены метеорологи.

Если "Хагибис" достигнет Корейского полуострова, он станет восьмым по счёту в 2019 году. Это рекордное число тайфунов, которые обрушивались на Корею за год, за всю историю метеонаблюдений.