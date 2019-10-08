В России разрабатывают подводные "фермы", производящие энергию из течений

При успешных испытаниях уже в следующем году такую энергоустановку запустят в опытно-промышленную эксплуатацию.

Российская компания "Энергоинновации" работает над созданием подводных "энергоферм", производящих энергию из морских и речных течений, рассказали РИА "Новости" в информбюро Национальной технологической инициативы (НТИ).

Отмечается, что опытная эксплуатация начнётся уже в 2020 году.

— Осенью 2019 года планируется испытать прототип устройства "Ныряющее крыло". Тесты пройдут в бассейне, где создаются специальные условия на моделях, — сообщили в НТИ.

При успешных испытаниях уже в следующем году такую энергоустановку запустят в опытно-промышленную эксплуатацию, добавили в информбюро.

Как рассказал генеральный директор "Энергоинноваций" Андрей Терентьев, учёным уже удалось научиться преобразовывать поток течения в механическую энергию движения крыла.

— Следующий этап — преобразовать механическую энергию в электрическую, — сказал он, добавив, что место для опытной эксплуатации ещё не определили.

По его словам, аналогичных установок в России и мире нет, а зарубежные опытные образцы могут работать только при скорости течения 1 метр в секунду и выше. Терентьев поясняет, что скорость основной массы течений Мирового океана составляет 0,5–0,6 метра в секунду и ниже, а компании уже удалось добиться работы "крыла" при низких скоростях — 0,3 метра в секунду, и этот показатель планируется уменьшать.

"Ныряющее крыло" оснащено аэродинамическим профилем, а также пригодно для использования и в местах с малыми глубинами, что не мешает судоходству. Во время работы крыло осуществляет возвратно-поступательные движения, внешне это похоже на ныряние и выныривание, откуда и получило оно своё название.

Терентьев полагает, что "энергофермы" будут иметь успех как в России, так и за рубежом, в частности, в отдалённых северных регионах с низкой доступностью электроэнергии и высокими ценами на топливо.