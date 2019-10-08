СМИ: Плавучий космодром "Морской старт" готов переехать из США в Россию

Принадлежащая группе компаний S7 плавучая пусковая платформа проекта "Морской старт" избавилась от всего оборудования иностранного производства и готова отплыть из Калифорнии к берегам России. Об этом сообщает РИА "Новости".

По информации агентства, с судна было снято оборудование для ракеты "Зенит" украинского производства, а также информационно-связное оборудование компании Boeing, оно было складировано в порту Лонг-Бич, где приписан "Морской старт".

По словам источника, единственным препятствием к переходу в Россию остаётся разрешение от госдепартамента США, и в этом направлении "ведутся переговоры".