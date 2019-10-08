В ОБСЕ напомнили, что Крым уже бывал российским

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик рассказал, что Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР уже принадлежал России. Такое заявление он сделал на проходящем в Австрии международном форуме Salzburg Europe Summit. Об этом пишет Укринформ.

— Всем присутствующим нужно помнить, что во времена Советского Союза полуостров Крым почти тридцать лет был в составе РСФСР, потом 37 лет — в составе Украинской ССР, а до этого была Российская империя, — разъяснил спецпредставитель.

После того как Сайдик выразил своё мнение по данному вопросу, посол Украины в Австрии Александр Щерба "выразил недоумение" по поводу такой позиции спецпредставителя ОБСЕ.

Напомним, в сентябре делегация Украины в ОБСЕ в очередной раз попыталась лишить слова представителя полуострова Марию Волконскую во время доклада по вопросам свободы СМИ.