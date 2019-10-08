Жених закатил роскошную свадьбу и исчез, оставив невесту с долгами

Мужчина рассказал, что возглавляет богатую фирму, у которой есть партнёры в Гонконге, а на следующий день после знакомства он сделал девушке предложение.

Житель Таиланда закатил роскошную свадьбу, не заплатил за неё и исчез, оставив невесте огромный долг. Об этом пишет Asia One.

30-летняя жительница Таиланда по имени Да познакомилась с 50-летним мужчиной, который представился как Нат, в марте этого года. Он рассказал, что возглавляет богатую фирму, у которой есть партнёры в Гонконге. Спустя день после знакомства он сделал ей предложение.

В апреле Да и Нат официально зарегистрировали брак и пригласили родных и друзей на свадебную церемонию в роскошном отеле тайской провинции Бурирам в мае. Причём со стороны жениха было только десять друзей, а во время торжества мужчина сообщил, что должен срочно отбыть в Гонконг, и исчез, прихватив с собой чек, выписанный невесте в качестве приданого.

Семья невесты видела жениха только раз — на похоронах родственника. Мужчина уверял, что служит советником бывшего премьер-министра Таиланда Таксина Чиннавата. При этом владельцу отеля, где проходило свадебное торжество, мужчина рассказал, что работает пилотом чартерных рейсов между Таиландом и Гонконгом.

Как рассказала мать Да, свадьба обошлась примерно в 3,5 миллиона тайских батов (7,5 миллиона рублей). Кроме того, мужчина обещал выплатить ещё 300 тысяч батов (640 тысяч рублей) организаторам свадьбы.

Владельцы отеля согласились дать невесте рассрочку для выплаты, а организаторы праздника уже подали на неё в суд. Обманутая новоиспечённая жена обратилась за юридической помощью и подала на развод.