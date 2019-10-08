Макгрегор захотел ещё раз получить от Нурмагомедова, но на этот раз в Москве

Прошёл ровно месяц с тех пор, как экс-обладатель двух чемпионских поясов UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор пытался "договориться" о реванше против Хабиба Нурмагомедова, как вдруг опять.

На этот раз Макгрегор опубликовал на своей странице в "Твиттере" фрагмент записи его боя против Хабиба годичной давности, добавив к записи подпись ругательного характера, в которой также предложил "потанцевать" в Москве.

Провокационное послание также было дополнено не менее провокационными тегами: "дерьмо в автобусе", судя по всему, как отсылка к инциденту в апреле 2018 года, а также "бегать и гадить одновременно", правда, глубинная суть второго пока не установлена.