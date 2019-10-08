"Исчезнувшая" после скандала с кокаином Наталья Бочкарёва вышла на связь

Актриса Наталья Бочкарёва после сообщений об исчезновении вышла на связь с изданием РБК и рассказала о своём самочувствии.

По словам актрисы, она "чувствует себя хорошо". При этом Бочкарёва отказалась раскрывать дальнейшие планы, ответив на все вопросы фразой: "Вы скоро всё узнаете".

Напомним, Наталью Бочкарёву задержали с кокаином, но сама актриса опровергла эту информацию. По данным СМИ, на фоне стресса у неё частично парализовало лицо. Через некоторое время после инцидента в СМИ появились сообщения о её исчезновении.