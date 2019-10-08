Япония заявила протест КНДР после столкновения судов

Японское правительство заявило Северной Корее протест в связи с инцидентом, произошедшим в японской исключительной экономической зоне, когда рыболовный траулер КНДР столкнулся с судном японской рыболовной инспекции.

— Соответствующее заявление было передано в Пекине по дипломатическим каналам, — сказал в парламенте премьер-министр Страны восходящего солнца Синдзо Абэ.

Северокорейские суда ведут незаконный промысел в нашей экономической зоне, создают помехи и угрозу безопасности японских рыбаков, это серьёзная проблема. Наше правительство планирует принимать решительные меры, чтобы пресекать эти действия Синдзо Абэ

В Токио объяснили, что в понедельник, 7 октября, в 350 километрах от полуострова Ното в исключительной экономической зоне Японии рыболовецкая шхуна КНДР, подозреваемая в незаконном вылове кальмара, столкнулась с судном японской инспекции. Шхуна затонула в течение 20 минут, её команда оказалась за бортом. Прибывшая на место инцидента японская береговая охрана спасла 60 граждан КНДР. Они были переданы на находившуюся там другую шхуну из Северной Кореи, которая покинула японскую зону.

Суда из КНДР, как отмечают в Токио, в последнее время часто пытаются вести промысел в данном районе.