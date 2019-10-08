Штайнмайер удивился реакции украинцев на его формулу по Донбассу

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Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Фото © Bernd von Jutrczenka/dpa/ТАСС

Он объяснил происходящее тем, что в переговорах в 2016 году участвовал на тот момент действующий лидер Незалежной Пётр Порошено.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер удивился, как жители Украины отреагировали на его формулу по урегулированию конфликта в Донбассе, пишет немецкий портал Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Споры на Украине меня немного удивляют, — сказал лидер ФРГ.

Он объяснил это тем, что в переговорах в 2016 году участвовал на тот момент действующий президент Украины Пётр Порошено.

При этом Штайнмайер отрицает тот факт, что "формулу" разработали под влиянием России.

Формула содержит не что иное, как попытку превратить большие шаги, которые обе стороны конфликта не были готовы предпринимать, в серию маленьких, — пояснил президент ФРГ.

Напомним, на прошлой неделе Украина согласовала "формулу Штайнмайера", в рамках которой определяется особый статус Донбасса. После подписания документа по всей стране прокатилась волна акций против такого варианта урегулирования обстановки в Донецкой и Луганской областях.

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