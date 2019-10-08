Штайнмайер удивился реакции украинцев на его формулу по Донбассу

Он объяснил происходящее тем, что в переговорах в 2016 году участвовал на тот момент действующий лидер Незалежной Пётр Порошено.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер удивился, как жители Украины отреагировали на его формулу по урегулированию конфликта в Донбассе, пишет немецкий портал Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

— Споры на Украине меня немного удивляют, — сказал лидер ФРГ.

Он объяснил это тем, что в переговорах в 2016 году участвовал на тот момент действующий президент Украины Пётр Порошено.

При этом Штайнмайер отрицает тот факт, что "формулу" разработали под влиянием России.

— Формула содержит не что иное, как попытку превратить большие шаги, которые обе стороны конфликта не были готовы предпринимать, в серию маленьких, — пояснил президент ФРГ.

Напомним, на прошлой неделе Украина согласовала "формулу Штайнмайера", в рамках которой определяется особый статус Донбасса. После подписания документа по всей стране прокатилась волна акций против такого варианта урегулирования обстановки в Донецкой и Луганской областях.